عورتاني يؤكد على محورية دور فنلندا وإيرلندا الداعم للتعليم الفلسطيني







رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، في مكتبه اليوم، ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين بيفي بلتوكوسكي، وممثل أيرلندا دون سكستون؛ بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح؛ إذ تم التباحث في مستجدات التعليم والتحديات الراهنة.وثمن عورتاني العلاقة بين فلسطين وفنلندا وأيرلندا؛ باعتبارهما من البلدان الداعمة والمساهمة في تطوير قطاع التعليم، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة وما تحقق من نجاحات وتجارب ملهمة خلال الفترة الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى واقع التحديات التي يواجهها التعليم؛ خاصة في ظل هجمة الاحتلال المتواصلة على المناهج ووصفها بالمحرضة.بدورها، أشادت بلتوكوسكي بالعلاقة القوية بين بلادها وفلسطين والجهود المشتركة لدعم التعليم وتطويره، لافتةً إلى مُجمل البرامج المشتركة، والحرص الدائم على توفير تعليم نوعي في فلسطين وتبادل الخبرات والتجارب؛ بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتفعيله.من جهته، أكد سكستون مواقف أيرلندا الداعمة لفلسطين ومساندتها للقطاع التعليمي في كافة المناطق واهتمام بلاده بتسليط الضوء على قصص النجاح الفلسطينية في هذا المجال وإيصالها للشعب الأيرلندي، مثمناً الجهود التي بذلتها الوزارة خلال العام الدراسي المنصرم رغم تحديات جائحة (كوفيد-19).