عاجل

  • سلطات الاحتلال تفرج عن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف بعد اعتقال إداري دام تسعة شهور

شؤون فلسطينية

الصالح يلتقي نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

الصالح يلتقي نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع نائب المنسق
الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، لين هاستينغر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير أمس الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري.

واستعرض الصالح أدوار الوزارة وتدخلاتها على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، والمعيقات والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة، حيث يتعمد تأخير الموافقة على المخططات
الهيكلية للعديد من البلدات والقرى والتجمعات، إضافة لمنع البناء في المناطق المصنفة ج، والتهديدات بالإخلاء والهدم في القدس، واستمراره بدعم سياسة التوسع الاستيطاني.


وأشار الصالح إلى حرص الحكومة الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي على استمرارية العملية الديمقراطية وديمومتها فيما يتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً للمشاورات الجارية بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحديد موعد جديد للانتخابات وذلك تأكيدا على حق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي باختيار ممثليهم الأقدر على خدمتهم.

وتطرق الصالح لأبرز النشاطات والبرامج التي تم تنفيذها لصالح قطاع الحكم المحلي من خلال الدعم الذي قدمته منظمات الأمم المتحدة التي تعتبر شريكاً أساسياً للوزارة، وبخاصة البرامج الداعمة لصمود المواطنين في المناطق المسماة "ج"، والتي توليها الحكومة الفلسطينية أهمية قصوى كونها تشكل الامتداد الحيوي لدولة فلسطين.

وأكد الصالح أهمية دعم الأمم المتحدة للحكومة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها تجاه الأهل في قطاع غزة، والاستمرار بتنسيق الجهود مع الحكومة من أجل دعم جهود إعادة الاعمار، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لم تتوقف عن تقديم الدعم لتنفيذ المشاريع التطويرية طوال فترة
الانقسام، مشيرا لدعم الأمم المتحدة لمخيمات اللاجئين وأهمية استمراره.

بدورها، أكدت هاستينغز أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الوزارة، وأبدت اعجابها بالجهود التي تبذلها الوزارة ومساعيها لتطوير قطاع الحكم المحلي والنهوض بواقع الهيئات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أخبار ذات صلة

غزة: تسجيل حالة وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل حالة وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طالت أسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

طالت أسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

هيئة الأسرى تدين الاعتداء على مقرها في جنين

هيئة الأسرى تدين الاعتداء على مقرها في جنين

فتوح: ما يحدث بـ &#34;حمصة&#34; تطهير عرقي

فتوح: ما يحدث بـ "حمصة" تطهير عرقي

الاحتلال يعتقل شابا من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من الخضر جنوب بيت لحم

جيش الاحتلال يسرق مبلغًا ماليًا خلال اقتحام منزل في الخليل

جيش الاحتلال يسرق مبلغًا ماليًا خلال اقتحام منزل في الخليل

بعد اعتقال تسعة أشهر.. الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف

بعد اعتقال تسعة أشهر.. الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف

الجبهة الشعبيّة تنعي أحمد جبريل

الجبهة الشعبيّة تنعي أحمد جبريل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالت أسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

طالت أسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

هيئة الأسرى تدين الاعتداء على مقرها في جنين

هيئة الأسرى تدين الاعتداء على مقرها في جنين

فتوح: ما يحدث بـ &#34;حمصة&#34; تطهير عرقي

فتوح: ما يحدث بـ "حمصة" تطهير عرقي

الجبهة الشعبيّة تنعي أحمد جبريل

الجبهة الشعبيّة تنعي أحمد جبريل

عورتاني يؤكد على محورية دور فنلندا وإيرلندا الداعم للتعليم الفلسطيني

عورتاني يؤكد على محورية دور فنلندا وإيرلندا الداعم للتعليم الفلسطيني

الصالح يلتقي نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

الصالح يلتقي نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

الجهاد الإسلامي: تفجير منزل شلبي عدوان بشع وجريمة لن تنال من عزيمة الأحرار

الجهاد الإسلامي: تفجير منزل شلبي عدوان بشع وجريمة لن تنال من عزيمة الأحرار

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

منوعات

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح &#34;تراند&#34; وهي بداخل المول

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح "تراند" وهي بداخل المول

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

بعد تعليقها &#34;لا وقت عندي للصلاة&#34;.. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

بعد تعليقها "لا وقت عندي للصلاة".. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

عربي

شاهد: انفجار في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي

شاهد: انفجار في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي

بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن

بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن

تركيا تقدم عرضا إلى لبنان لبناء مرفأ بيروت

تركيا تقدم عرضا إلى لبنان لبناء مرفأ بيروت

العراق: هزة أرضية تضرب السليمانية بقوة 3.7 درجة

العراق: هزة أرضية تضرب السليمانية بقوة 3.7 درجة