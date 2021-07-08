الصالح يلتقي نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع نائب المنسقالخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، لين هاستينغر.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير أمس الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري.واستعرض الصالح أدوار الوزارة وتدخلاتها على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، والمعيقات والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة، حيث يتعمد تأخير الموافقة على المخططاتالهيكلية للعديد من البلدات والقرى والتجمعات، إضافة لمنع البناء في المناطق المصنفة ج، والتهديدات بالإخلاء والهدم في القدس، واستمراره بدعم سياسة التوسع الاستيطاني.وأشار الصالح إلى حرص الحكومة الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي على استمرارية العملية الديمقراطية وديمومتها فيما يتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً للمشاورات الجارية بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحديد موعد جديد للانتخابات وذلك تأكيدا على حق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي باختيار ممثليهم الأقدر على خدمتهم.وتطرق الصالح لأبرز النشاطات والبرامج التي تم تنفيذها لصالح قطاع الحكم المحلي من خلال الدعم الذي قدمته منظمات الأمم المتحدة التي تعتبر شريكاً أساسياً للوزارة، وبخاصة البرامج الداعمة لصمود المواطنين في المناطق المسماة "ج"، والتي توليها الحكومة الفلسطينية أهمية قصوى كونها تشكل الامتداد الحيوي لدولة فلسطين.وأكد الصالح أهمية دعم الأمم المتحدة للحكومة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها تجاه الأهل في قطاع غزة، والاستمرار بتنسيق الجهود مع الحكومة من أجل دعم جهود إعادة الاعمار، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لم تتوقف عن تقديم الدعم لتنفيذ المشاريع التطويرية طوال فترةالانقسام، مشيرا لدعم الأمم المتحدة لمخيمات اللاجئين وأهمية استمراره.بدورها، أكدت هاستينغز أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الوزارة، وأبدت اعجابها بالجهود التي تبذلها الوزارة ومساعيها لتطوير قطاع الحكم المحلي والنهوض بواقع الهيئات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.