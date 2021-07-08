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دولي

الصين تدعو الأحزاب السياسية العالمية للوقوف جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات العالمية

الصين تدعو الأحزاب السياسية العالمية للوقوف جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات العالمية
الرئيس الصيني
رام الله - دنيا الوطن
بسبب استمرار الحروب والصراعات في بعض أنحاء العالم، لا يزال الجوع والمرض سائدين، وسوء الفهم والمعارضة يتعمقان، قدمت الصين ردها على الأحزاب السياسية العالمية للتعاون معها في التصدي لتحديات العالمية.

وألقى شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني عبر رابط الفيديو في بكين، خطابًا رئيسيًا أمام الحزب الشيوعي الصيني وقمة الأحزاب السياسية العالمية قائلًا: "لا يمكن لأي دولة أن تقف بمعزل عن التحديات العالمية، فليس أمامنا سوى التعاون".

موضوع المؤتمر هو "مسؤولية الأحزاب السياسية من أجل رفاهية الشعب". حضر المؤتمر أكثر من 500 من قادة الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية من أكثر من 160 دولة، وأكثر من 10000 ممثل حزبي.

دعا شي في كلمته الأحزاب السياسية إلى تبني فكرة المجتمع العالمي مع مستقبل مشترك.

وقال: "من منظور 'بلدي أولا' ، فإن العالم مكان مكتظ ومزدحم وفي منافسة شرسة دائمة. ومن منظور 'مجتمع عالمي ذو مستقبل مشترك'، فإن العالم مكان واسع مليء بفرص للتعاون".

وقال شي في خطابه إنه على طريق رفاهية البشرية جمعاء، لا ينبغي ترك أي دولة أو أمة تتخلف عن الركب.

كما صرح أن لجميع الدول الحق في فرص التنمية بالمساواة، مضيفا أن التنمية حق لجميع الدول، وليست امتيازًا حصريًا للقلة.

ودعا شي الأحزاب السياسية العالمية إلى مواجهة مشكلة فجوة التنمية، والاهتمام بالدول والمناطق الأقل تقدمًا.

كما حث أيضًا الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم على أن يتصدوا معًا لممارسة السعي إلى حصار التكنولوجيا والانقسام فضلًا عن الانعزالية.

وقال شي: "نحتاج إلى تمكين جميع الدول لتكثيف التعاون الإنمائي، والتأكيد على مشاركة ثمار التنمية بين الجميع"، مشددًا على أن أي تلاعب سياسي بغرض تخريب تنمية الدول الأخرى وتقويض سبل العيش لدى الشعوب الأخرى سيتقيد دعمه ويثبت أنه غير مجد.

وقال شي: "يجب أن نقف لمعارضة ممارسة الأحادية في هيئة نظام تعدد الأطراف وأن نقول لا للهيمنة وسياسة القوة".

وأكد شي قائلًا: "القواعد الدولية يجب أن تتفق عليها جميع البلدان، وليس قلة من الناس. كما أن التعاون بين الدول يجب أن يهدف إلى خدمة البشرية وليس السعي وراء الهيمنة من خلال سياسات المجموعة".

كما أكد على أن الصين لن تسعى أبدًا إلى الهيمنة أو التوسع أو مجال النفوذ، وأضاف أن الصين ستظل دائما عضوا في العالم النامي.

وأشار شي إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يسعى لتقديم مساهمات جديدة لتحسين رفاهية الإنسان.

ساعدت الصين 98.99 مليون من سكان الريف على تجاوز خط الفقر منذ عام 2012 وحققت هدف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 قبل 10 سنوات من الموعد المحدد.

وفي حديثه عن نجاح الصين في الحد من الفقر، قال شي إن الحزب الشيوعي الصيني يرغب في المساهمة بمزيد من الحلول والقوة الصينية في عملية الحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

واختتم حديثه قائلًا إن الصين لن تدخر جهدًا في دعم التعاون الدولي ضد (كوفيد -19)، مضيفًا أن البلاد ستبذل جهودًا شاقة للغاية في الوفاء بوعدها بتحقيق ذروة حياد الكربون.

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