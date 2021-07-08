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4 ملايين و18 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

4 ملايين و18 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 18 ألف وفاة.

وبحسب الإحصائية، تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 185 مليونا وأكثر من 857 ألف اصابة، تعافى منهم 170 مليون ونحو 104 آلاف مريض، وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 456 ألف و830 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,424 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصائية أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,595 وفاة)، واندونيسيا (1,040 وفاة)، والهند (817 وفاة)، وروسيا (725 وفاة)، وكولومبيا (559 وفاة).

وبينتأن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (54,022 إصابة)، والهند (45,674 إصابة)، واندونيسيا (34,379 إصابة)، وبريطانيا (32,548 إصابة)، وكولومبيا (24,229 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

ونوهت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (621,873 وفاة)، والبرازيل (528,611 وفاة)، والهند (405,057 وفاة)، والمكسيك (234,192 وفاة)، والبيرو (193,743 وفاة).

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (34،643,902 إصابة)، والهند (30,709,557 إصابة)، والبرازيل (18,909,037 إصابة)، وفرنسا (5,794,665 إصابة)، وروسيا (5,682,634 إصابة).

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