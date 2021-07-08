حماس: تفجير منزل الأسير شلبي فعل همجي وسلوك تمارسه عصابات إجرامية

رام الله - دنيا الوطنعقِّب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، على عملية تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، مؤكدة على أنه فعل همجي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات إجرامية.وأشار الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إلى أن استمرار الاحتلال في سياسة هدم المنازل يؤكد عجزه الكامل في وقف ثورة شعبنا في الميدان، ويدلل على غباء المستعمر الصهيوني الذي مارس هذه السياسة منذ احتلاله لأرض فلسطين وفشل في كل مرة في كسر إرادة النضال لشعبنا الثائر.يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، برفقة آليات عسكرية بلدة ترمسعيا وحاصرت المنزل تمهيدًا لهدمه.وأخلت قوات الاحتلال أخلت عدة منازل مجاورة لمنزل الأسير شلبي استعدادًا لتفجير المنزل بهدف تدميره بالكامل.