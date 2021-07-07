عاجل

  • (العربية): انفجار وقع في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي

  • (رويترز): سماع دوي انفجار في دبي والأسباب غير معروفة

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب أبو عطوان بمثابة قرار إعدام

نادي الأسير: استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب أبو عطوان بمثابة قرار إعدام
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ استمرار رفض الاحتلال بالاستجابة لمطلب الأسير الغضنفر أبو عطوان رغم وضعه الصحي الحرج هو بمثابة قرار إعدام.

وأكّد نادي الأسير أنّه وبعد مرور 64 يومًا على إضرابه لا توجد بوادر جدّية حتّى اليوم للاستجابة لمطلبه،  رغم المحاولات المستمرة وعلى عدة مستويات في سبيل الضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداريّ.

وكان الصليب الأحمر الدّولي يوم أمس قد  أصدر بيانًا صحفيًا، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير أبو عطوان.

وتابع نادي الأسير، أنّ ابو عطوان يرفض أخذ المدعمات وكذلك إجراء الفحوص الطبية، وفي وقت سابق كان الأطباء قد حذروا من احتمالات خطيرة يواجهها أبو عطوان منها الشلل، والوفاة المفاجئة.

ويهدف الاحتلال من خلال عملية المماطلة هذه، إيصال الأسير إلى مرحلة صحية حرجة، فيها يُصاب بمشاكل صحية مزمنة قد يصعب علاجها لاحقًا، وقد استخدمت هذه السياسة الممنهجة مع العشرات من الأسرى الذين واجهوا سياسة الاعتقال الإداريّ عبر الإضراب عن الطعام.

من الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال ومنذ شهر أيّار/ مايو تواصل تصعيدها في سياسة الاعتقال الإداري، عبر إصدار العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، ويُساند هذه السياسة بشكلٍ أساس محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، وجدد نادي الأسير مطالبته بضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال لا سيما في قضية الاعتقال الإداريّ.

واستعرض نادي الأسير مجددًا أبرز محطات إضراب الأسير أبو عطوان

الأسير أبو عطوان البالغ من العمر (28 عامًا)، هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض سابقًا إضرابًا عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

اعتقل الاحتلال أبو عطوان  في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي 2020، وحوّله  إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما (6) شهور.

شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو الماضي، حيث كان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل ولاعتداء من قبل السّجانين، نُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واُحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

عقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر"  في 31 أيّار/ مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المُقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.

قامت إدارة سجون الاحتلال بنقله مجددًا من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد (33) يومًا على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، بالاعتداء عليه مجددًا بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حاليًا.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو المنصرم، عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.

وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي مما استدعى الأطباء بالتدخل الطبي السريع.

تعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له،  وتهديده بالعلاج القسريّ.

في 23 حزيران/ يونيو المنصرم، تمكن المحامي من زيارته بعد مماطلة ومطالبات عديدة،  ووجه رسالة إلى عائلته قال فيها: "بنازير أختي الغالية: شو ما أكتب لك ولجميع أخواتي ومحمود بضل مقصر، ديري بالك على جميع الأهل. أمي الغالية العزيزة على قلبي بعرف أغلى شي عندك الله ثم أمك الله يرحمها ثم نحن، سامحيني من كل قلبك أنت وأبي الغالي، لا تخافي علي أن ابن أيخمان ومجدولين وأخواتي الخمسة وأخي الوحيد والسند. بحبكم جميعكم، الغضنفر ابنكم المشتاق لكم".

في 24 من حزيران/ يونيو المنصرم، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاؤه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا  تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى،  كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لتقارير الطبيّة الصادرة  مؤخرًا عن المستشفى بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة منها إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.

وفي تاريخ الأول من تموز/ يوليو  رفض الاحتلال نقله إلى مشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجددًا قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.

وفي الرابع من تموز / يوليو وجه رسالة قال فيها: "إلى أحرار العالم وإلى الشعب الفلسطيني بأكمله صغيرًا وكبيرًا إلى سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية، والقوى الوطنية والإسلامية، حياتي تتلاشى على مرأى عينيّ فقدت صحتي، وخانني جسدي، هذا المحتل يطبق عليّ سياسة الموت البطيء في مستشفى "كابلن"، لذلك أنقذوا حياتي، وها أنا أُعلن إضرابي عن الماء فوق إضرابي عن الطعام ولله أمريّ كله، أخوكم وابنكم المضرب عن الطعام الشهيد مع وقف التنفيذ الغضنفر أيخمان أبو عطوان". 

أخبار ذات صلة

أبو هولي يطالب إدارة (أونروا) بالتحرك بشكل عاجل للتعاطي آثار العدوان الاخير

أبو هولي يطالب إدارة (أونروا) بالتحرك بشكل عاجل للتعاطي آثار العدوان الاخير

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الخميس

بشارة: نتوقع عجزاً 900 مليون دولار بنهاية العام ومديونية الحكومة للبنوك 2.3 مليار دولار

بشارة: نتوقع عجزاً 900 مليون دولار بنهاية العام ومديونية الحكومة للبنوك 2.3 مليار دولار

محكمة طوباس: غرامة مالية خمسة آلاف دينار لمدان بالاعتداء على أملاك الدولة

محكمة طوباس: غرامة مالية خمسة آلاف دينار لمدان بالاعتداء على أملاك الدولة

القنصل الفرنسي يقلد الصوراني وسام الاستحقاق الوطني بدرجة (فارس)

القنصل الفرنسي يقلد الصوراني وسام الاستحقاق الوطني بدرجة (فارس)

الاحتلال ينقل الأسير منذر أبو عطوان إلى مستشفى &#34;شعاري تسيدك&#34;

الاحتلال ينقل الأسير منذر أبو عطوان إلى مستشفى "شعاري تسيدك"

&#34;التربية&#34; تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة

"التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة

مصرع طفل بانقلاب جرار زراعي في بلدة بيت أولا غرب الخليل

مصرع طفل بانقلاب جرار زراعي في بلدة بيت أولا غرب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب أبو عطوان بمثابة قرار إعدام

نادي الأسير: استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب أبو عطوان بمثابة قرار إعدام

القنصل الفرنسي يقلد الصوراني وسام الاستحقاق الوطني بدرجة (فارس)

القنصل الفرنسي يقلد الصوراني وسام الاستحقاق الوطني بدرجة (فارس)

الاحتلال ينقل الأسير منذر أبو عطوان إلى مستشفى &#34;شعاري تسيدك&#34;

الاحتلال ينقل الأسير منذر أبو عطوان إلى مستشفى "شعاري تسيدك"

&#34;التربية&#34; تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة

"التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة

مصرع طفل بانقلاب جرار زراعي في بلدة بيت أولا غرب الخليل

مصرع طفل بانقلاب جرار زراعي في بلدة بيت أولا غرب الخليل

محكمة الاحتلال تطلب من النيابة الرد الأحد على الالتماس الخاص بالأسير أبو عطوان

محكمة الاحتلال تطلب من النيابة الرد الأحد على الالتماس الخاص بالأسير أبو عطوان

الأردن يدين هدم سلطات الاحتلال مساكن الفلسطينيين في حمصة الفوقا

الأردن يدين هدم سلطات الاحتلال مساكن الفلسطينيين في حمصة الفوقا

الرئيس عباس يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة

الرئيس عباس يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة

منوعات

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد ياسمين صبري لتقليدها خطيبة رونالدو

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد ياسمين صبري لتقليدها خطيبة رونالدو

شاهد كيف واجهت نادين نجيم حملات التنمّر على شكلها

شاهد كيف واجهت نادين نجيم حملات التنمّر على شكلها

ما حقيقة ملاحقة الأجهزة الأمنية المصرية للراقصة جوهرة؟

ما حقيقة ملاحقة الأجهزة الأمنية المصرية للراقصة جوهرة؟

إعلامية عربية شهيرة تشن هجومًا على حلا شيحة وتقلّل من شأنها

إعلامية عربية شهيرة تشن هجومًا على حلا شيحة وتقلّل من شأنها

شاهد: سحر كامل تثير الجدل بما كتبته على (فيس بوك) قبل رحيلها

شاهد: سحر كامل تثير الجدل بما كتبته على (فيس بوك) قبل رحيلها

شاهد: سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها من جديد

لهذا السبب.. دينا الشربيني تغضب وتنسحب من اللقاء الصحافي في افتتاح فيلمها

لهذا السبب.. دينا الشربيني تغضب وتنسحب من اللقاء الصحافي في افتتاح فيلمها

شاهد كيف احتفل فارس كرم بابنته الأولى

شاهد كيف احتفل فارس كرم بابنته الأولى

شاهد: أوكا يصدم جمهوره بإطلالته الجريئة وغير المتوقعة

شاهد: أوكا يصدم جمهوره بإطلالته الجريئة وغير المتوقعة

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

عربي

العراق: هزة أرضية تضرب السليمانية بقوة 3.7 درجة

العراق: هزة أرضية تضرب السليمانية بقوة 3.7 درجة

تحقيق لصحيفة (غلوبس): تعثّر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات

تحقيق لصحيفة (غلوبس): تعثّر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات

مصر تستعد للإفراج عن &#34;إيفر غيفن&#34; بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

مصر تستعد للإفراج عن "إيفر غيفن" بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في &#34;قضية الفتنة&#34; الأسبوع المقبل

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في "قضية الفتنة" الأسبوع المقبل