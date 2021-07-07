محكمة طوباس: غرامة مالية خمسة آلاف دينار لمدان بالاعتداء على أملاك الدولة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة صلح طوباس ممثلة بهيئة القاضي مجد عناب حكماً بإدانة المتهم (ز،أ )عن تهمة الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة خلافاً لأحكام المادة( 3 )من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة وسنداً لأحكام المادة 274/2من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حكمت المحكمة على المتهم بالغرامة المالية مبلغ 5000 دينار أردني وإزالة جميع ما أحدثه المتهم على قطعة الأرض موضوع الدعوى على نفقته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ جهاد الصباح، وذلك بعد أن قامت نيابة طوباس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.