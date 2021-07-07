شؤون فلسطينية

"التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة

"التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف لغايات المراجعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الأربعاء، نشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2021-2022، ابتداء من يوم غد الخميس من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: http://hr.in.ps 

ودعت الوزارة، في بيان لها، كافة المتقدمين للوظائف والذين تم قبول طلباتهم واجتازوا امتحان التوظيف بنجاح؛ إلى مراجعة وتدقيق بياناتهم كافة من حيث الشهادات العلمية والمعدلات والخبرات العملية، بما فيها "أيام العمل كبديل"، والحالات الخاصة.

وبيّنت أنه في حال وجود عدم تطابق في البيانات؛ ينبغي على صاحب الطلب شخصيا مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تقدّم بطلبه فيها، لتعبئة نموذج مخصص لذلك في المديرية، في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء 13/7/2021، حيث سيتم اعتماد البيانات بشكل نهائي ويتحمل المتقدم مسؤولية صحة تلك البيانات.

ونوهت الوزارة إلى أن نشر البيانات سيستمر حتى نهاية دوام يوم الأحد 11/7/2021.

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