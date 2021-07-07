الأردن يدين هدم سلطات الاحتلال مساكن الفلسطينيين في حمصة الفوقا

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مساكن الفلسطينيين في قرية حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية.وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك الاستيلاء على الأراضي خرق للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم غير شرعية وغير قانونية، وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.