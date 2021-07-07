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بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن

بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، تشكيل حكومة جديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الحكومة الجديدة لم تشهد أي تغيير لوزيري المالية والطاقة، مقابل تعيين وزير جديد للخارجية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وسيتولى رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب منصبه وزارة المالية، فيما جرى اختيار رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية وكمال بلجود لحقيبة الداخلية.

وفيما يلي القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجديدة: 

الوزير الاول ووزير المالية ايمن بن عبد الرحمن

وزير الخارجية رمطان لعمامرة

وزير الداخلية كمال بلجود

وزير العدل عبد الرشيد طبي

وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب

وزير المجاهدين العيد لبيقة

وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي

وزير التربية عبد الحكيم بلعابد

وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان

وزيرة التكوين ياسين ميرابي

وزيرة الثقافة وفاء شعلال

وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق

سيل شرحبيل وزير الرقمنة

وزير البريد المواصلات السلكية كريم بيبي تريكي

وزير التضامن كوثر كريكو

وزير الصناعة احمد زغدار

وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني

وزير السكن محمد طارق بلعريبي

وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق

وزير الاتصال عمار بلحيمر

وزير الاشغال العمومية كمال ناصري

وزير النقل عيسى بكاي

وزير الموارد و الامن المائي كريم حسني

وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد

وزير العمل عبد الرحمان لحفاية

وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار

وزير البيئة سامي موالفي

وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتي

وزير الصناعة الصيدلانية عبد اللطيف بن باحمد

وزير منتدب مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات

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