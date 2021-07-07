بالأسماء: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، تشكيل حكومة جديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن.وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الحكومة الجديدة لم تشهد أي تغيير لوزيري المالية والطاقة، مقابل تعيين وزير جديد للخارجية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وسيتولى رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب منصبه وزارة المالية، فيما جرى اختيار رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية وكمال بلجود لحقيبة الداخلية.وفيما يلي القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجديدة:الوزير الاول ووزير المالية ايمن بن عبد الرحمنوزير الخارجية رمطان لعمامرةوزير الداخلية كمال بلجودوزير العدل عبد الرشيد طبيوزير الطاقة و المناجم محمد عرقابوزير المجاهدين العيد لبيقةوزير الشؤون الدينية يوسف بلمهديوزير التربية عبد الحكيم بلعابدوزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيانوزيرة التكوين ياسين ميرابيوزيرة الثقافة وفاء شعلالوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاقسيل شرحبيل وزير الرقمنةوزير البريد المواصلات السلكية كريم بيبي تريكيوزير التضامن كوثر كريكووزير الصناعة احمد زغداروزير الفلاحة عبد الحميد حمدانيوزير السكن محمد طارق بلعريبيوزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيقوزير الاتصال عمار بلحيمروزير الاشغال العمومية كمال ناصريوزير النقل عيسى بكايوزير الموارد و الامن المائي كريم حسنيوزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيدوزير العمل عبد الرحمان لحفايةوزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزواروزير البيئة سامي موالفيوزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتيوزير الصناعة الصيدلانية عبد اللطيف بن باحمدوزير منتدب مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات