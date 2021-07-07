دولي

منظمة الصحة العالمية تحذر الدول من رفع قيود (كورونا) قبل الأوان

منظمة الصحة العالمية تحذر الدول من رفع قيود (كورونا) قبل الأوان
رام الله - دنيا الوطن
وجهت منظمة الصحة العالمية نصيحة للدول لتجنب خسارة المكاسب التي حققتها في مواجهة جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

حث رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، اليوم الأربعاء، الدول على توخي الحذر الشديد عند إعادة فتح اقتصاداتها من تدابير مكافحة الجائحة، بحسب وكالة (رويترز).

وأوضح رئيس برنامج الطوارئ أن السبب في هذه النصيحة هو حتى "لا تفقد المكاسب التي حققتها" في مواجهة الوباء.   

كما حث الدول سواء التي تفكر أو سوف تبدأ في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، إلى إعادة النظر في الأمر.

ودعا بدلا من ذلك إلى التبرع بالجرعات إلى برنامج مشاركة اللقاح "كوفاكس" للمساعدة في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في الدول منخفضة الدخل.

وتعتزم بعض الدول، من بينها بريطانيا رفع كافة التدابير الاحترازية لمواجهة وباء (كورونا) والعودة بالحياة إلى ما قبل الجائحة.

كما بدأت بعض الدول، من بينها إسرائيل تطعيم المراهقين باللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد.

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