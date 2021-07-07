كيف تم اغتيال رئيس هايتي؟.. كاميرات مراقبة توثق جانباً من الحادث













رام الله - دنيا الوطنتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي لقطات قالوا إنها توثق جانبًا من عملية اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في مقر إقامته في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.ونقلت شبكة (RT) لقطات سجلتها كاميرا مراقبة، وتظهر رجالا مسلحين ببنادق آلية وسط شارع تحت غطاء الليل وتوثق دوي الرصاص.وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.وقال جوزيف، في بيان صدر في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم"، وذلك حسب وكالة (رويترز).وأضاف أن "هايتي ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة".وكان الرئيس جوفينيل مويس أعلن، يوم الاثنين الماضي، تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف العام، لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.