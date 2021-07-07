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شؤون فلسطينية

الكشف عن أنواع الصواريخ المستخدمة بقصف الشقق السكنية خلال العدوان على غزة

الكشف عن أنواع الصواريخ المستخدمة بقصف الشقق السكنية خلال العدوان على غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مشاركة السرب 113 من طائرات هليكوبتر التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الضربات الجوية على أهداف في قطاع غزة خلال المعركة الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال وإسرائيلي في أيار/ مايو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن السرب الذي شارك في الهجمات كان ينفذ طلعاته الجوية من مطار رامون العسكري.

وأوضحت أن السرب تخصص في استهداف الشقق السكنية بالصواريخ الموجهة، واستخدم طرازين من الصواريخ تسمى (جيل) و"تموز" ذات كفاءة كبيرة وبإصدار متقدم من نوعها.

وأشارت إلى أن السرب 113 نفذ مع سرب طائرات الأباتشي 119 عشرات الهجمات الجوية خاصة في المباني السكنية.

ولفتت إلى أن سرب الطائرات كان يعمل بناء على معلومات استخباراتية دقيقة واستخدم تقنيات كهربائية بصرية تم استنساخها من القوات البرية. 

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