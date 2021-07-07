قناة (الميادين): وفاة أحمد جبريل مؤسس الجبهة الشعبية- القيادة العامة

رام الله - دنيا الوطنأفادت موقع قناة (الميادين)، بوفاة أحمد جبريل، مؤسس الجبهة الشعبية- القيادة العامة، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية، دمشق.من هو أحمد جبريل؟ولد أحمد جبريل، عام 1938، وهو سياسي وقائد عسكري فلسطيني يحمل الجنسية السورية، وهو مؤسس الجبهة الشعبية- القيادة العامة، بحسب موقع (ويكبيديا).أحمد جبريل، مناهض لاتفاقية أوسلو، أسس جبهة التحرير الفلسطينية، عام 1965، وفي العام 1968 انضمت جبهة التحرير بقيادته مع حركة القوميين العرب وزعيمها جورج حبش وابطال العودة بقيادة وديع حداد تحت اسم موحد وهو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعد عام انفصل عنهم أحمد جبريل لأسباب لوجستيه دون أي نزاع داخلي ليحمل اسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.يعد جبريل من القادة الفلسطينيين القلائل الذين لهم تكوين عسكري، وفصيله يعد من أكثر المراهنين على المقاومة المسلحة، وابنه جهاد اغتيل سنة 2002 في لبنان في انفجار اتهمت إسرائيل بتدبيره.