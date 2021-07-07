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  • تقرير طبي: الأسير أبو عطوان بدأ يفقد قدرته على الحديث وهناك احتمالية لوفاته المفاجئة

شؤون فلسطينية

تقرير طبي يوضح بالتفصيل الحالة الصحية للأسير الغضنفر أبو عطوان

تقرير طبي يوضح بالتفصيل الحالة الصحية للأسير الغضنفر أبو عطوان
رام الله - دنيا الوطن
أكّد جواد بولس، محامي الأسير الغضنفر أبو عطوان، أنّ تقريرًا طبيًا صدر عن الأطباء اليوم في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي اليوم، أكدوا فيه ووفقًا للمعاينة الظاهرية، أن الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، يُعاني من ضعف شديد، وبدأ يفقد قدرته على الحديث، كذلك يعاني من آلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، إضافة إلى أوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السفلى.

وأضاف التقرير، أنه ومع استمراره رفض أخذ أيّ نوع من المدعمات، أو الفيتامينات، والسكر والملح، فإن هناك احتمالية أكبر لوفاته المفاجئة، أو حدوث عجز دائم.

ويأتي هذا في ظل استمرار سلطات الاحتلال رفضها الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان رغم ما وصل له من وضع صحيّ حرج.

يُشار إلى أن الأسير أبو عطوان يبلغ من العمر (28 عامًا) من دورا/ الخليل، اعتقله الاحتلال في شهر أكتوبر من العام الماضي، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ، مدة كل منهما 6 شهور، وهو أسير سابق واجه الاعتقال الإداريّ سابقًا، وخاص عام 2019 إضرابًا عن الطعام.

وخلال فترة إضرابه تعرض أبو عطوان لعمليات تنكيل واعتداءات ممنهجة من قبل السّجانين.

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