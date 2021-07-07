"الخارجية" تدعو لتصديق الوثائق الرسمية المراد استخدامها خارج فلسطين

رام الله - دنيا الوطننوهت وزارة الخارجية والمغتربين إلى وجوب تصديق كافة الوثائق والمستندات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والحكومية الفلسطينية المراد استخدامها خارج دولة فلسطين، على أن يكون مصادقا عليها أولا من الوزارات الفلسطينية ذات الاختصاص.وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أية وثيقة أو مستند مراد استخدامها خارج دولة فلسطين ولا تستوفي التصديقات اللازمة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، تعتبر غير مستوفاة للشروط القانونية ولا يمكن اعتمادها لدى ممثليات الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين، بالإضافة إلى عدم اعتمادها من قبل سفارات دولة فلسطين لدى الدول المستضيفة.