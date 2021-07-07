عاجل

  • تقرير طبي: الأسير أبو عطوان بدأ يفقد قدرته على الحديث وهناك احتمالية لوفاته المفاجئة

شؤون فلسطينية

اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين تعقد اجتماعها التحضيري الثالث

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين اجتماعها التحضيري الثالث لعقد المؤتمر العام للاتحاد، وذلك في مقر الاتحادات الشعبية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية الدكتور واصل ابو يوسف، ونائب المفوض العام لمفوضية المنظمات الشعبية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" اللواء إبراهيم المصري، وممثلو فصائل منظمة التحرير من أعضاء اللجنة.

وباشرت اللجنة التحضيرية برئاسة الأخ راتب هديب، عملها بتشكيل عدة لجان فرعية من ضمنها لجنة العضوية والتي فتحت باب الانتساب للجميع وفق النظام الداخلي للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، حيث أقرت ابقاء باب الانتساب مفتوحا حتى 15/8/2021 أمام الجميع، ومن ضمنهم حملة البكالوريوس، وتواصل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية عملها والانتهاء حتى 15/8/2021، على أن يتم تحديد موعد عقد المؤتمر العام للاتحاد في اجتماع اللجنة التحضيرية المقبل.

وفي هذا السياق، استعرض أبو يوسف في كلمته الوضع العام للاتحادات الشعبية، وما تشكله من قاعدة أساسية من قواعد منظمة التحرير، كما ركز على دور وأهمية الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، وضرورة عقد مؤتمره العام في أقرب وقت ممكن.

بدوره، أكد المصري الدور الهام المنوط بالاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين والتي تتمثل في أخذ دورها في رسم السياسات الاقتصادية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن يكون الاتحاد العام جامعاً لكل الكفاءات الاقتصادية الفلسطينية في الوطن والشتات.

أخبار ذات صلة

تقرير طبي يوضح بالتفصيل الحالة الصحية للأسير الغضنفر أبو عطوان

تقرير طبي يوضح بالتفصيل الحالة الصحية للأسير الغضنفر أبو عطوان

بذكرى معركة (العصف المأكول).. ماذا قالت حركة حماس؟

بذكرى معركة (العصف المأكول).. ماذا قالت حركة حماس؟

&#34;الخارجية&#34; تدعو لتصديق الوثائق الرسمية المراد استخدامها خارج فلسطين

"الخارجية" تدعو لتصديق الوثائق الرسمية المراد استخدامها خارج فلسطين

(فدا) يدعو لمغادرة مربع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات

(فدا) يدعو لمغادرة مربع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات

مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله

مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله

بالأسماء: المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهميْن عشرة أيام لتسليم نفسيهما

بالأسماء: المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهميْن عشرة أيام لتسليم نفسيهما

مجدلاني على رأس وفد من &#34;النضال الشعبي&#34; يشارك بأعمال قمة الحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني على رأس وفد من "النضال الشعبي" يشارك بأعمال قمة الحزب الشيوعي الصيني

&#34;بداية الخليل&#34; تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 مدة سنوات لمدان بتهمة إحداث عاهة دائمة

"بداية الخليل" تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 مدة سنوات لمدان بتهمة إحداث عاهة دائمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يدعو لمغادرة مربع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات

(فدا) يدعو لمغادرة مربع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات

مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله

مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله

مجدلاني على رأس وفد من &#34;النضال الشعبي&#34; يشارك بأعمال قمة الحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني على رأس وفد من "النضال الشعبي" يشارك بأعمال قمة الحزب الشيوعي الصيني

مركز &#34;شمس&#34; يعلق على اعتقال فريد الأطرش وشذى أبو عودة

مركز "شمس" يعلق على اعتقال فريد الأطرش وشذى أبو عودة

الملتقى الوطني الديمقراطي يدين قيام الاحتلال باعتقال المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي

الملتقى الوطني الديمقراطي يدين قيام الاحتلال باعتقال المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي

رأفت يدين هدم سلطات الاحتلال لحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية ويصفه بالعمل الإجرامي

رأفت يدين هدم سلطات الاحتلال لحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية ويصفه بالعمل الإجرامي

المالكي يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسير الغضنفر

المالكي يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسير الغضنفر

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يستقوي على الأرض الفلسطينية أمام عجز دولي

"الخارجية": الاحتلال يستقوي على الأرض الفلسطينية أمام عجز دولي

منوعات

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد ياسمين صبري لتقليدها خطيبة رونالدو

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد ياسمين صبري لتقليدها خطيبة رونالدو

شاهد كيف واجهت نادين نجيم حملات التنمّر على شكلها

شاهد كيف واجهت نادين نجيم حملات التنمّر على شكلها

ما حقيقة ملاحقة الأجهزة الأمنية المصرية للراقصة جوهرة؟

ما حقيقة ملاحقة الأجهزة الأمنية المصرية للراقصة جوهرة؟

إعلامية عربية شهيرة تشن هجومًا على حلا شيحة وتقلّل من شأنها

إعلامية عربية شهيرة تشن هجومًا على حلا شيحة وتقلّل من شأنها

شاهد: سحر كامل تثير الجدل بما كتبته على (فيس بوك) قبل رحيلها

شاهد: سحر كامل تثير الجدل بما كتبته على (فيس بوك) قبل رحيلها

شاهد: سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها من جديد

لهذا السبب.. دينا الشربيني تغضب وتنسحب من اللقاء الصحافي في افتتاح فيلمها

لهذا السبب.. دينا الشربيني تغضب وتنسحب من اللقاء الصحافي في افتتاح فيلمها

شاهد كيف احتفل فارس كرم بابنته الأولى

شاهد كيف احتفل فارس كرم بابنته الأولى

شاهد: أوكا يصدم جمهوره بإطلالته الجريئة وغير المتوقعة

شاهد: أوكا يصدم جمهوره بإطلالته الجريئة وغير المتوقعة

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

عربي

العراق: هزة أرضية تضرب السليمانية بقوة 3.7 درجة

العراق: هزة أرضية تضرب السليمانية بقوة 3.7 درجة

تحقيق لصحيفة (غلوبس): تعثّر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات

تحقيق لصحيفة (غلوبس): تعثّر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات

مصر تستعد للإفراج عن &#34;إيفر غيفن&#34; بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

مصر تستعد للإفراج عن "إيفر غيفن" بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في &#34;قضية الفتنة&#34; الأسبوع المقبل

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في "قضية الفتنة" الأسبوع المقبل