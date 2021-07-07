اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين تعقد اجتماعها التحضيري الثالث

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين اجتماعها التحضيري الثالث لعقد المؤتمر العام للاتحاد، وذلك في مقر الاتحادات الشعبية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية الدكتور واصل ابو يوسف، ونائب المفوض العام لمفوضية المنظمات الشعبية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" اللواء إبراهيم المصري، وممثلو فصائل منظمة التحرير من أعضاء اللجنة.وباشرت اللجنة التحضيرية برئاسة الأخ راتب هديب، عملها بتشكيل عدة لجان فرعية من ضمنها لجنة العضوية والتي فتحت باب الانتساب للجميع وفق النظام الداخلي للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، حيث أقرت ابقاء باب الانتساب مفتوحا حتى 15/8/2021 أمام الجميع، ومن ضمنهم حملة البكالوريوس، وتواصل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية عملها والانتهاء حتى 15/8/2021، على أن يتم تحديد موعد عقد المؤتمر العام للاتحاد في اجتماع اللجنة التحضيرية المقبل.وفي هذا السياق، استعرض أبو يوسف في كلمته الوضع العام للاتحادات الشعبية، وما تشكله من قاعدة أساسية من قواعد منظمة التحرير، كما ركز على دور وأهمية الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، وضرورة عقد مؤتمره العام في أقرب وقت ممكن.بدوره، أكد المصري الدور الهام المنوط بالاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين والتي تتمثل في أخذ دورها في رسم السياسات الاقتصادية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن يكون الاتحاد العام جامعاً لكل الكفاءات الاقتصادية الفلسطينية في الوطن والشتات.