عاجل

  • تقرير طبي: الأسير أبو عطوان بدأ يفقد قدرته على الحديث وهناك احتمالية لوفاته المفاجئة

شؤون فلسطينية

(فدا) يدعو لمغادرة مربع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات

(فدا) يدعو لمغادرة مربع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إن مكمن الخطر فيما آلت إليه الأوضاع نتيجة جملة من الظروف أبرزها تداعيات جريمة مقتل الناشط السياسي والمجتمعي نزار بنات يكمن في انعكاسها السلبي على الاستعداد والحراك الشعبي والفصائلي في مواجهة كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية على الأرض وفي أقله حرف البوصلة عن النضال ميدانيا في مواجهتها عبر المقاومة الشعبية بأساليبها المختلفة بعد أن أصبحت هذه المقاومة محل إجماع الكل الفلسطيني على اختلاف توجهات أطرافه.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأوضاع المشار إليها شوشت على النضال الشعبي الفلسطيني بوصفه أبرز ركائز مرحلة النضال الوطني في هذه المرحلة وأظهرت في المشهد حالة من التباين الداخلي، إن لم نقل التناقض، إزاء جملة من المبادىء التي تم ترسيخها على مدار مرحلة طويلة من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة وعمر السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد (فدا) على أن موضوع الحريات العامة والخاصة واحترامهما واحترام القانون وضمان سيادته القانون وتحريم استخدام العنف بكل أشكاله مع أي مواطن فلسطيني وتحريم الاعتقال السياسي، كان ثمرة نضالات خاضها شعبنا بجميع قطاعاته وكل فصائله على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية، وتم تحصينه أولا بمنطوق وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وثانيا بالقانون الأساسي الفلسطيني وثالثا بجملة القوانين التي أقرها المجلس التشريعي خلال فترة ولايتيه ورابعا بجملة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين أو المعاهدات التي انضمت إليها خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وتابع (فدا): إن استمرار استخدام القبضة البوليسية في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة أو أية احتجاجات قد تحدث، وهذا ما لا نتمناه، لن يأتي بأية نتائج، بل على العكس سيصب الزيت على النار وقد يجر الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه حيث لا ينفع الندم حينذاك.

وبناء عليه، خلص (فدا) إلى التأكيد على أن احترام حق الناس في التظاهر والتجمع والاحتجاج وحتى تأمين مثل هذه الاحتجاجات، من جهة، والدعوة لحوار مع المحتجين من أجل تلبية مطالبهم هو الوسيلة الوحيدة لنزع فتيل التوتر، أما الاعتقال والقمع، وينسحب ذلك على استخدام لغة التخوين والتصعيد، وبصرف النظر عن مستخدم هذه اللغة، فهو وسيلة لزيادة وتصعيد هذا التوتر وربما انفجاره، وبالتالي يجب مغادرة هذه المقاربة الأمنية العقيمة وغير الحضارية.

وأوضح (فدا) في استخلاصه: يجب أن يعي الجميع ذلك، سلطة ومحتجين، فصائل ومؤسسات مجتمع مدني وأهلي، وأن يلتقوا فورا لاعادة الاعتبار لقيم ومبادئ السلم الأهلي الفلسطيني وحمايته وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية وتصليبها.

أخبار ذات صلة

تقرير طبي يوضح بالتفصيل الحالة الصحية للأسير الغضنفر أبو عطوان

تقرير طبي يوضح بالتفصيل الحالة الصحية للأسير الغضنفر أبو عطوان

بذكرى معركة (العصف المأكول).. ماذا قالت حركة حماس؟

بذكرى معركة (العصف المأكول).. ماذا قالت حركة حماس؟

&#34;الخارجية&#34; تدعو لتصديق الوثائق الرسمية المراد استخدامها خارج فلسطين

"الخارجية" تدعو لتصديق الوثائق الرسمية المراد استخدامها خارج فلسطين

مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله

مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله

بالأسماء: المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهميْن عشرة أيام لتسليم نفسيهما

بالأسماء: المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهميْن عشرة أيام لتسليم نفسيهما

مجدلاني على رأس وفد من &#34;النضال الشعبي&#34; يشارك بأعمال قمة الحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني على رأس وفد من "النضال الشعبي" يشارك بأعمال قمة الحزب الشيوعي الصيني

&#34;بداية الخليل&#34; تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 مدة سنوات لمدان بتهمة إحداث عاهة دائمة

"بداية الخليل" تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 مدة سنوات لمدان بتهمة إحداث عاهة دائمة

&#34;التعليم&#34; بغزة: إعلان نتائج وظيفة معلم خلال عشرة أيام

"التعليم" بغزة: إعلان نتائج وظيفة معلم خلال عشرة أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يدعو لمغادرة مربع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات

(فدا) يدعو لمغادرة مربع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات

مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله

مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله

مجدلاني على رأس وفد من &#34;النضال الشعبي&#34; يشارك بأعمال قمة الحزب الشيوعي الصيني

مجدلاني على رأس وفد من "النضال الشعبي" يشارك بأعمال قمة الحزب الشيوعي الصيني

مركز &#34;شمس&#34; يعلق على اعتقال فريد الأطرش وشذى أبو عودة

مركز "شمس" يعلق على اعتقال فريد الأطرش وشذى أبو عودة

الملتقى الوطني الديمقراطي يدين قيام الاحتلال باعتقال المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي

الملتقى الوطني الديمقراطي يدين قيام الاحتلال باعتقال المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي

رأفت يدين هدم سلطات الاحتلال لحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية ويصفه بالعمل الإجرامي

رأفت يدين هدم سلطات الاحتلال لحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية ويصفه بالعمل الإجرامي

المالكي يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسير الغضنفر

المالكي يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسير الغضنفر

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يستقوي على الأرض الفلسطينية أمام عجز دولي

"الخارجية": الاحتلال يستقوي على الأرض الفلسطينية أمام عجز دولي

منوعات

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد ياسمين صبري لتقليدها خطيبة رونالدو

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد ياسمين صبري لتقليدها خطيبة رونالدو

شاهد كيف واجهت نادين نجيم حملات التنمّر على شكلها

شاهد كيف واجهت نادين نجيم حملات التنمّر على شكلها

ما حقيقة ملاحقة الأجهزة الأمنية المصرية للراقصة جوهرة؟

ما حقيقة ملاحقة الأجهزة الأمنية المصرية للراقصة جوهرة؟

إعلامية عربية شهيرة تشن هجومًا على حلا شيحة وتقلّل من شأنها

إعلامية عربية شهيرة تشن هجومًا على حلا شيحة وتقلّل من شأنها

شاهد: سحر كامل تثير الجدل بما كتبته على (فيس بوك) قبل رحيلها

شاهد: سحر كامل تثير الجدل بما كتبته على (فيس بوك) قبل رحيلها

شاهد: سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها من جديد

لهذا السبب.. دينا الشربيني تغضب وتنسحب من اللقاء الصحافي في افتتاح فيلمها

لهذا السبب.. دينا الشربيني تغضب وتنسحب من اللقاء الصحافي في افتتاح فيلمها

شاهد كيف احتفل فارس كرم بابنته الأولى

شاهد كيف احتفل فارس كرم بابنته الأولى

شاهد: أوكا يصدم جمهوره بإطلالته الجريئة وغير المتوقعة

شاهد: أوكا يصدم جمهوره بإطلالته الجريئة وغير المتوقعة

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

عربي

العراق: هزة أرضية تضرب السليمانية بقوة 3.7 درجة

العراق: هزة أرضية تضرب السليمانية بقوة 3.7 درجة

تحقيق لصحيفة (غلوبس): تعثّر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات

تحقيق لصحيفة (غلوبس): تعثّر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات

مصر تستعد للإفراج عن &#34;إيفر غيفن&#34; بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

مصر تستعد للإفراج عن "إيفر غيفن" بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في &#34;قضية الفتنة&#34; الأسبوع المقبل

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في "قضية الفتنة" الأسبوع المقبل