مواطن يناشد الرئيس عباس بضرورة سفر ابنه لاستكمال علاجه برام الله





وقال نبيل عمارة: "إن ابنه خالد متزوج و لديه خمسة أطفال ويعاني الآن من بكتيريا "آكلة لحوم البشر"، حيث تكونت لديه نتيجة خطأ طبي داخل مشفى في القطاع، و تم سفره للعلاج في رام الله ولكن التغطية المالية انتهت، ثم اضطروا لإرجاعه لاستكمال علاجه بالقطاع".





وأضاف عمارة: أن ابنه خالد كان يتعالج في مستشفى "اتشكلنك" التخصصية برام الله ولكن اضطر للعودة نتيجة انتهاء التغطية المالية، حيث شدد على ضرورة العودة لاستكمال علاجه خوفًا من تدهور الوضع الصحي لابنه".





نبيل عمارة: 0595607015











رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن الفلسطيني نبيل عمارة الرئيس محمود عباس بضرورة سفر ابنه البالغ من العمر (33 عامًا) خالد عمارة لاستكمال علاجه برام الله.