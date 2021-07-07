"بداية الخليل" تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 مدة سنوات لمدان بتهمة إحداث عاهة دائمة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بهيئة القاضي ياسمين حكماً بإدانة المتهم (ع،ا) بتهمة إحداث عاهة دائمة سنداً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وتكليف المدان بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.