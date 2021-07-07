"التعليم" بغزة: إعلان نتائج وظيفة معلم خلال عشرة أيام





وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة رائد صالحية، إن الوزارة حاليًا بصدد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالنتائج بالتعاون مع ديوان الموظفين، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وتقدم نحو 47 ألف خريجة وخريجة من مختلف التخصصات التعليمية للامتحان التحريري للوظائف التدريسية بداية نيسان/إبريل الماضي، ترشح منهم 3955 للمقابلات بينهم 2303 خريجة، و1652 خريج.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم بغزة، إنها ستعلن عن النتائج النهائية لوظيفة معلم خلال عشرة أيام.