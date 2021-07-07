طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.والسفر سيكون وفق تصريح للوزارة، للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (40) من كشف رقم (2021/24).