الملتقى الوطني الديمقراطي يدين قيام الاحتلال باعتقال المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي

رام الله - دنيا الوطنيدين الملتقى الوطني الديمقراطي قيام قوات الاحتلال باقتحام رام الله والبيرة فجر اليوم واعتقال المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي، الدكتورة شذى عودة، وإغلاق لجان العمل الزراعي بموجب أمر عسكري من سلطات الاحتلال.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إعادة إحياء الحكومة العسكرية تحت اسم "منسق شؤون المناطق" وإعادة "الإدارة المدنية" وإصدار هذه المنظومة أوامر عسكرية تتدخل بشكل تفصيلي في عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني يؤكد أن الوضع القائم الآن لا يرقى حتى للحكم الذاتي. اسرائيل تدير احتلالها للأرض الفلسطينية بشكل مباشر وتستثمر العلاقة مع الجانب الفلسطيني والتنسيق الأمني لتأبيد هذا الحال المرفوض جملة وتفصيلا وتعتقد واهمة أن بامكانها أن تنعم باحتلال "خمس نجوم"، دون ثمن ودون مقاومة ودون محاسبة.وشدد على أن هذه الهجمة الممنهجة على مؤسسات المجتمع المدني تأتي استكمالا لحملة تحريض وتشويه ممنهجة قادتها اسرائيل على المستوى الدولي وتساوقت معها بعض الأطراف في المجتمع الدولي في تجاهل معيب للحقائق والمسؤوليات القانونية والأخلاقية للدول تجاه الشعب الفلسطيني.أخيراً، يؤكد الملتقى الوطني الديمقراطي على ضرورة رفض هذه القرارات والعمل الجمعي لتحدي هذه الإجراءات، بما في ذلك ضرورة تغيير النهج الرسمي الفلسطيني في التعاطي مع سلطات الاحتلال وواجب السلطات الفلسطينية التصدي الفعلي لهذه الاعتداءات.