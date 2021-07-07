رأفت يدين هدم سلطات الاحتلال لحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية ويصفه بالعمل الإجرامي

رام الله - دنيا الوطنوصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت اقدام جيش الاحتلال على هدم خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالعمل الاجرامي والمدان.ولفت رأفت في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات تعسفية بحق التجمعات الفلسطينية في الاغوار الشمالية، في محاولات منه لضم تلك المنطقة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر تشريد سكانها وتهجيرهم قسراً.وقال: "لقد تعرضت منشآت المواطنين في خربة حمصة الفوقا للهدم أكثر من خمس مرات خلال عام، وهناك 27 قرية بدوية، تضيق إسرائيل الخناق عليها من خلال حجة البناء بدون ترخيص أو انها موقعا للرماية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحاصرهم 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية استعمارية.ونوه رأفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ماضية برئاسة بينت في تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو لضم معظم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير حل الدولتين، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.وطالب رأفت في نهاية بيانه المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ودعا السكرتير العام أنطونيو غوتيريش إلى الإسراع في تأمين الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني وفقاً للقرار الاممي بهذا الشأن، مؤكداً على أنه سيتم ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على كل هذه الجرائم في المحاكم الدولية.