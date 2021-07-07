هيئة مختصة باللاجئين: رواتب موظفي (أونروا) عن شهر أغسطس في خطر

ودعت "الهيئة 302" في بيانها الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حلول عملية جذرية لأزمة العجز المالي الدائم في ميزانية (أونروا) وأن تكون الميزانية كافية وقابلة للتنبؤ.



كما وحثت "الهيئة 302" الدول على سداد المستحقات والوفاء بتعهداتها ومساهماتها المالية لصندوق (أونروا) في الاوقات المحددة مما يمكن الوكالة من دفع الرواتب في الوقت المحدد وفي ذلك أثر إيجابي ينعكس على الاستقرار الوظيفي والحالة النفسية والمادية لموظفي (أونروا) وبالتالي على المستفيدين منها.





وتقول الهيئة: هي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الوكالة أزمة مالية تتعلق برواتب الموظفين، حدث مشابه واجه (أونروا) في شهر تشرين الثاني 2019، حينها أقدمت وكالة الأونروا على استدانة مبلغ 30 مليون دولار من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لدفع رواتب للموظفين..





وقالت إن ظاهرة الحديث عن عدم وجود مبالغ مالية كافية لدفع رواتب الموظفين تعتبر جديدة ومقلقة، فمنذ عام تأسيس (أونروا) في العام 1949 لم يحدث هذا سوى في السنتين السابقتين.. و"نريد لها أن تتوقف".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً أعربت فيه عن قلقها مما جاء في خطاب المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني أمام اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) في 30/6/2021 من أن الوكالة تحتاج مبلغ 30 مليون دولار كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين لشهر آب/أغسطس القادم، وعمليا في حال عدم توفير المبلغ المطلوب فإن دفع الرواتب سيكون في خطر.