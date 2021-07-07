شؤون فلسطينية

المالكي يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسير الغضنفر

المالكي يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسير الغضنفر
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، نداءً عاجلاً الى رئيس اللجنة الدولية للصيب الأحمر في جنيف السيد بيتر ماورير، وطالبهم بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والتدخل السريع لإنقاذ حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 64 على التوالي.  

وأشار المالكي في رسالته لرئيس اللجنة الدولية على أن سياسة الاعتقال الإداري التعسفي هي سياسة غير قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا لمسؤوليات والتزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المحمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ووضح المالكي ان حكومة الاحتلال تتبع هذه السياسة بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر عزيمتهم، وشدد على ان سياسة الاعتقال الجماعي الممنهجة تعتبر شكل من اشكال العقاب الجماعي الذي يستهدف كافة أطياف الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء، مما يخالف احكام القانون الدولي. 

وطالب المالكي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل السريع ضمن اختصاصاها القانوني لإنقاذ حياة الغضنفر أبو عطوان ومنيف أبو عطوان وآخرين. وأكد أن الشعب الفلسطيني عانى من جميع أشكال العنف والظلم والتحيز، خاصة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأشار انه يترتب على المجتمع الدولي مسؤولية حماية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم وإعلاء صوتهم.  

وحث المالكي اللجنة الدولية على الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة لوقف القتل البطيء لأبو عطوان ووضع حد لهذه السياسة التعسفية الممنهجة وواسعة النطاق غير القانونية.  كما أشار المالكي الى انه تم مخاطبة المقررين الخاصين لحقوق الانسان حول نفس القضية. 

وختم المالكي بإعادة التأكيد على التزام دولة فلسطين اللامتناهي بحماية شعبها، ولا سيما الاسرى والمعتقلين، حيث لا يمكن أن يبقى شعبنا مستثنى من المسؤوليات والتزامات الدولية، بما في ذلك الالتزام بحماية المدنيين من الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

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