سلطات الاحتلال تهدم منشآت في خربة حمصة "الفوقا"

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منشآت المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة أن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات هدم، واستيلاء على منشآت المواطنين في خربة حمصا الفوقا، للمرة الخامسة خلال أقل من عام.ولفت دراغمة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة حمصة الفوقا صباح اليوم، وفرضت حصارا عليها، ومنعت دخول أو خروج المواطنين إليها.وأوضح دراغمة أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة برفقة جرافات وشاحنات تحميل، إضافة إلى تواجد جرافات على حاجز "الحمرا" جنوب شرق طوباس.