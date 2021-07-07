وزير التربية يبحث مع القنصل التركي قضايا تتعلق بالتعليم

رام الله - دنيا الوطنرام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني مع القنصل التركي العام لدى دولة فلسطين أحمد رضا ديمير، دعم القطاع التعليمي.وأكد عورتاني خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الاربعاء، أولوية حماية التعليم في فلسطين، خاصةً في القدس وقطاع غزة والمناطق المستهدفة في الضفة الغربية، وتوفير الدعم اللازم لتعزيز مرتكزات التمكين الكنولوجي بعد جائحة (كورونا).وأشاد بالدعم التركي الذي تمتد جذوره منذ أعوام طويلة خاصة في مجال التعليم، مؤكداً ضرورة تعزيز أواصر هذا التعاون، من أجل ضمان ديمومة خدمة القطاع التربوي بما يتقاطع مع أولويات واحتياجات الوزارة وخططها.بدوره، أكد ديمير حرص بلاده على مواصلة الجهود وتفعيل آفاق التعاون، والمساهمة الفاعلة في توفير الدعم اللازم للمدارس، وتنفيذ مشاريع تركز على إحداث نقلة نوعية في المجال التربوي، وأهمية ديمومة الشراكة بين فلسطين وتركيا.