شؤون فلسطينية

مجدلاني: نثمن المبادرة الإيطالية الاسبانية للسلام وهي تشكل دفعة للدور الأوروبي السياسي بالمنطقة

مجدلاني: نثمن المبادرة الإيطالية الاسبانية للسلام وهي تشكل دفعة للدور الأوروبي السياسي بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، إننا "نقدر ونثمن موقف حكومة وبرلمان وشعب ايرلندا، ودعمها الثابت للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير ايرلندا لدى دولة فلسطين دون سكستون، اليوم الأربعاء.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الو ندعو ايرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، حيث سبق أن اتخذ البرلمان الايرلندي قرارا حول ذلك  ونتأمل أن تشكل مع مجموعة من الدول الأوروبية خطوة متقدمة نحو القيام بذلك، لا سيما أنها تدعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية يعزز ذلك.

وأشار مجدلاني إلى أن للاتحاد الأوروبي وايرلندا دور كبير في مساندة الحراك السياسي الدولي باتجاه فتح الافاق أمام العملية السياسية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال، مبينا أن الحكومة الاسرائيلية جديدة لكنها ببرنامج قديم قائم على الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين.

واستعرض آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته الهادفة لتقويض أي فرص حقيقية لتكريس الدولة الفلسطينية على الأرض.

من جانبه، أكد دون موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وتطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك دعمها لحل الدولتين والنظر باتجاه مبادرة ايرلندية حول ذلك واستمرار المشاورات السياسية.

وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة وتغريد كشك.

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