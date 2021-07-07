شؤون فلسطينية

فيديو.. بماذا علق طلبة الثانوية العامة على امتحان "التكنولوجيا العامة"؟

فيديو.. بماذا علق طلبة الثانوية العامة على امتحان "التكنولوجيا العامة"؟
خاص دنيا الوطن- رغد داود
أنهى طلبة الثانوية العامة بفرعيه الأدبي والعلمي، اليوم الأربعاء، مبحث "التكنولوجيا العامة" في كافة أنحاء الوطن.

وعبر معظم الطلبة من جميع الفروع خلال حديثهم لـ "دنيا الوطن" عن ارتياحهم لسهولة الأسئلة، ومراعاتها لجميع الفروق الفردية، متأملين أن تكون باقي الامتحانات سهلة كمبحث التكنولوجيا.

وقال آخرون إن الامتحان كان ما بين سهل ومتوسط، والأسئلة كانت دقيقة وبحاجة للتركيز.

ووجه الطلبة رسالة لوزارة التربية والتعليم بأن يتم مراعاتهم في التصليح وفي باقي الاختبارات لسوء الأوضاع التي مروا فيها خلال العام الدراسي.


 






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