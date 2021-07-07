العسيلي: الحكومة ووزارة الاقتصاد حرصت على إيجاد منظومة قوانين وتشريعات وتسهيلات للمستثمرين





وتحدث عوض ادعيس نيابة عن رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الرعي الذهبي للمؤتمر.



فيما تحدث تيسير الياسيني رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة وسالم غروف رئيس بلدية اريحا عن الفرص الاستثمارية الواعدة وعن لتسهيلات التي تقدمها الغرفة والبلدية لرجال الاعمال والمستثمرين.



وتضمن المؤتمر عدة جلسات ومحاور توزعت بين الحديث عن البيئة الاستثمارية في اريحا والاغوار الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعة الزراعية، الى جانب جلسة عن الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وفيما خصصت الجلسة الختامية للحديث عن افاق الاستثمار والتجارة مع دول صديقة تحدث فيها عدد من الضيوف الاجانب.



ونوه هيثم يخلف رئيس المتمر، انه كان يخطط لحضور ودعوة مستثمرين وداعمين من دول صديقة وشقيقة ولكن بسبب الظروف المتعلقة "كورونا" اعتذر العديد عن الحضور منوها ان الفكرة التي هدف اليها المنظمون فتح افاق الاستثمار وتعريف رجال الاعمال والمال بفرص واعدة للاستثمار خاصة في اريحا والاغوار الفلسطينية وعن وجود بيئة امنة وحاضنة للاستثمار في فلسطين



رام الله - دنيا الوطنقال خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني ان الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد حرصت على ايجاد منظومة قوانين وتشريعات وتسهيلات وتحديث الاطر القانونية ومجموعة من الحوافز المجزية للمستثمرين لجعل الاقتصاد وفلسطين بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمار، وذلك خلال كلمة افتتاح مؤتمر "مال واعمال" صباح في قاعة احد فنادق المدينة باريحا بحضور رياض العطاري وزير الزراعة ويسرا السويطي نائب محافظ اريحا والاغوار وسالم غروف رئيس بلدية اريحا وعدد من رجال الاعمال والمال الفلسطيني من مختلف مناطق الوطن وعدد من المدعوين الاجانب.وتطرق العسيلي الى الاجراءات والتسهيلات التي تعمل على تذليلها وتقديمها للمستثمر المحلي والاجنبي وتوفير حزم من الحوافز للاستثمار في السياحة والزراعة والاقتصاد وتكنلوجيا المعلومات ومجموعة من الضمانات للمستثمرين وحرية تحويل الاموال ووجود النافذة الموحدة للاستثمار والتي تختصر عديد الاجراءات, وبين العسيلي انه جرى هيئة المدن الصناعية وهيئة تشجيع الاستثمار لتصبح هيئة واحدة ووجود حزمة تشجيعية للاستثمار في الاغوار الفلسطينية.وقال سمير حليلة ر~يس الجنة الاقتصادية باريحا والاغوار عن ضرورة وجود صندوق تطوير اريحا يسهم في تطوير البنية التحتية منوها ان اريحا تشهد استثمار وفرصا وواعدة للاستثمار منوها بالجهود التي تبذلها المحافظة والبلدية والمؤسسات ذات العلاقة باريحا والاغوار .وبين بسام الولويل في كلمة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اهمية الاغوار الفلسطينية كشريط مساحته 1.6 مليون دونم وتسيطر سلطات الاحتلال على 400 الف دونم ووجود 90 موقع عسكري احتلالي. مشددا على ضرورة الاستثمار والبناء في المناطق المسماة ج لحمايتها من الاستيطان وتعزيز صمود الناس وخلق فرص عمل منوها ان ذلك مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص.وقدم عماد العكر رئيس مجلس ادارة بوابة اريحا الراعي الاساسي للؤتمر ان البوابة نجحت في خلق شراكة تامة مع المجتمع المحلي ووفرت 10-15 الف فرصة عمل مشيرا ان البوابة مشروع متكامل من حيث البنى التحتية والشقق السكنية واسواق وفضاءات للترفيه والتسلية جاذبة للسياح والزوار من مختلف مناطق فلسطين.