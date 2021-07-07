(فتح): يجب مراجعة سلوك حماس بتعاملها مع المعتقلين بغزة

رام الله - دنيا الوطنحمل عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" إياد نصر، حركة حماس، المسؤولية كاملة عن وفاة المعتقل في سجونها شادي نوفل، معتبرا أن وفاته تؤشر إلى وجود حالة يجب مراجعتها في سلوك حماس بتعاملها مع المعتقلين لديها .وأعرب نصر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاربعاء، عن أسفه لازدواجية المعايير التي تعاملت بها مؤسسات حيادية وأخرى حقوقية في قضيتي المواطنين نزار بنات ونوفل وعصام السعافين .وطالب نصار بتشكيل لجنة تحقيق حيادية للوقوف على ملابسات الوفاة، معربا عن خشيته بأن تكون النتائج منحازة في حال تولت جهات تابعة لحماس عملية التحقيق، داعيا فصائل العمل الوطني إلى لعب دور واضح في متابعة عملية التحقيق.