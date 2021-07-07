الزق: على منظمات حقوق الإنسان بغزة ألا تتخذ موقف الحياد من قضية "شادي نوفل"

رام الله - دنيا الوطنطالب أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، منظمات حقوق الإنسان في غزة، بالخروج من ازدواجية المعايير، وعدم التزام الصمت واتخاذ موقف الحياد من قضية الموقوف المتوفى شادي نوفل.وأضاف الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، أن "مؤسسات حقوقية أظهرت نفسَها وكأنها مدافع عن حقوق الإنسان في قضية نزار بنات، فيما تلتزم الصمت الآن في قضية نوفل"، مبينا أن "من يريد أن يكون مدافعا عن حقوق الإنسان، عليه أن يعلم أن هذا المبدأ لا يمكن التعامل معه حسب الجغرافيا هنا وهناك، أو خوفا من قمع حماس لهم".ودعا الزق إلى موقف واضح وتحقيق جدي وإجراءات رقابية لمن هو مسؤول عن الحدث، مؤكدا وجود إهمال واضح في القضية، باعتبار أن المعتقل في عهدة من يعتقله وهو المسؤول المباشر عن حياته وسلامته.