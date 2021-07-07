إسرائيل: اكتشاف طفرة جديدة من (كورونا) وتصاعد المنحنى الوبائي

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ب اكتشاف طفرة جديدة من فيروس (كورونا).





وأضافت بأنه تم تحديد إصابة أربعة أشخاص بالطفرة، ويخضعون لمتابعة خاصة، وحتى الآن لا مؤشرات على أنها معدية أو أكثر فتكا من سابقاتها.









وتصل نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 0.7 %، فيما سيعود (كابينت كورونا) إلى الاجتماع اليوم لدراسة فرض قيود صحية جديدة بعد أن انفض الليلة الماضية، دون اتخاذ أية قرارات.

تشير آخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنه تم أمس تسجيل 521 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما ارتفع عدد المرضى في حالة الخطر إلى 40.