شؤون فلسطينية

فلسطين واليابان تبحثان آفاق التعاون السياحي لما بعد (كورونا)

فلسطين واليابان تبحثان آفاق التعاون السياحي لما بعد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة السفير الياباني لدى فلسطين ماجوشي ماسايوكي ووفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم ورحبت الوزيرة معايعة بالسفير الياباني.

وأشادت بالتعاون الثنائي بين فلسطين و اليابان في مختلف المجالات و خصوصاً في المجال السياحي ومجال الحفاظ على الاثار والتراث الثقافي، حيث تكلل هذا التعاون والدعم والشراكة في مشروع تغطية اكبر لوحة فسيفساء بالعالم في قصر هشام الاثري بمدينة اريحا والذي جرى بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وجاري العمل حاليا على تنظيم حفل الافتتاح بحضور رسمي و شعبي كبير . 

وتحدثت معايعة عن اخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، وعن اخر التطورات لجائحة كورونا في فلسطين، وما وصلت اليه الجهود الفلسطينية لمكافحة هذا الوباء العالمية ونجاح خطة الوزارة في انتاج واعتماد بروتوكولات صحية سياحية في ظل جائحة (كورونا) وبمعايير عالمية ، علاوة على رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحة وخاصة في موضوع العناية والوقاية والسلامة العامة وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية فضلا عن التوعية و الترويج السياحي. 

وأكدت وزيرة السياحة والاثار "اننا في وزارة السياحة والآثار نسعى لان تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة غنية بحيث يعود الى وطنه حامل صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها ومطلع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي".

وتباحث الطرفان في اخر تفاصيل الاعمال النهائية لمشروع انشاء تغطية لحماية أرضيات الفسيفساء وقاعة الحمام الكبير في قصر هشام في اريحا، بين وزارة السياحة والاثار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومراسم استلام المشروع، حيث تعكف طواقم وزارة السياحة والاثار على وضع اخر الترتيبات لحفل الافتتاح. 

وبدورة فقد اكد السفير الياباني لدى فلسطين السيد ماجوشي ماسايوكي على شكره للوزيرة معايعة لتعاونها وعملها المشترك، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الشراكة والعلاقة الثنائية لما فيه خدمة للطرفين .

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