فلسطين واليابان تبحثان آفاق التعاون السياحي لما بعد (كورونا)





وتباحث الطرفان في اخر تفاصيل الاعمال النهائية لمشروع انشاء تغطية لحماية أرضيات الفسيفساء وقاعة الحمام الكبير في قصر هشام في اريحا، بين وزارة السياحة والاثار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومراسم استلام المشروع، حيث تعكف طواقم وزارة السياحة والاثار على وضع اخر الترتيبات لحفل الافتتاح.





وبدورة فقد اكد السفير الياباني لدى فلسطين السيد ماجوشي ماسايوكي على شكره للوزيرة معايعة لتعاونها وعملها المشترك، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الشراكة والعلاقة الثنائية لما فيه خدمة للطرفين .



وأكدت وزيرة السياحة والاثار "اننا في وزارة السياحة والآثار نسعى لان تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة غنية بحيث يعود الى وطنه حامل صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها ومطلع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي".