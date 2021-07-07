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ولي العهد البحريني يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل

ولي العهد البحريني يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
استقبل ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة السفير البحريني المعين لدى إسرائيل حديثا خالد يوسف الجلاهمة في قصر الرفاع.

وذكرت وكالة "أنباء البحرين" ان ولي العهد أعرب أمام الجلاهمة عن تهانيه بمناسبة تعيينه "رئيسا للبعثة الديبلوماسية للمملكة في إسرائيل، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، من خلال تأكيد نهج المملكة الساعي لتعزيز أسس السلام والتسامح، مما يرسخ ركائز التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم". 

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية وقعت على تعيين الجلاهمة في مارس الماضي. وشغل الجلاهمة في الماضي منصب نائب السفير البحريني في الولايات المتحدة، ومناصب رفيعة أخرى في السلك الدبلوماسي البحريني. 

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