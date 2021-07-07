الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت أسرى محررون

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددا من المواطنين، بينهم أسرى محررون وسيدة من رام الله.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منتصر عيسى شديد من دورا، بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته والاعتداء عليه بالضرب.كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ منذر محمد أبو عطوان من منطقة الطبقة بدورا بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي شذى أبو عودة من منزلها في عين مصباح في مدينة رام الله واستولت على مركبتها الشخصية.وأخطرت قوات الاحتلال بإغلاق مقر لجان العمل الصحي في رام الله لستة أشهر.واعتقلت قوات الاحتلال عبد القادر بلال الخواجا (22 عاما)، وخالد طالب سرور (21 عاما)، وعتبة جياد كنعان، وسيف سيف عماد عميرة من بلدة نعلين.واقتحمت قوات الاحتلال خربثا المصباح واعتقلت نسيم أكرم حرفوش وعبد الله حرفوش، واعتقلت محمد عبد الحليم زهران (20 عاما)، من قرية دير ابو مشعل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن طه التيتي من منطقة الجبل الشمالي، والمواطن محمد الكوني من حي رفيديا من المدينة.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، واندلعت مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة مع مقاومين في عدة محاور خاصة في حي الجابريات.وداهم جنود الاحتلال منزل القيادي بحماس الشيخ خالد الحاج بعد خلع الباب الرئيسي حيث حققوا معه ميدانياً دون اعتقال علمًا أنه تحرر من سجون الاحتلال قبل نحو شهر.كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشيخ خالد سليمان في حي الجابريات وحققوا معه ميدانيا قبل انسحابهم من المنزل.