الاحتلال يعتقل خال الأسير أبو عطوان ويُداهم خيمة الإسناد له ويُعيث فيها خرابًا

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، إنّ قوة من جيش الاحتلال اقتحمت خيمة الإسنادية له المُقامة أمام منزل عائلة ابو عطوان في دورا/ الخليل، وأطلقت الغاز والرصاص الحيّ وعاثت فيها خرابًا، واقتحمت منزل الأسير السابق منذر ابو عطوان (63 عامًا)، واعتقلته لاحقًا.وأوضح نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ هذا الاعتداء يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال رفضها وتعنتها بالاستجابة لمطلب الأسير الغضنفر ابو عطوان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث وصل إلى مرحلة صحية حرجة في مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ.واعتبر نادي الأسير أن هذه رسالة ترهيب وتهديد لعائلة الأسير ابو عطوان ولكافة المساندين له في معركته المتواصلة.يُشار إلى أنّ المعتقل منذر أبو عطوان هو أسير سابق اُعتقل على الأقل (13) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال عشر سنوات ووفقًا لعائلته فإنه يُعاني من مشاكل صحية، منها مشاكل مزمنة في التنفس، علمًا أنّه شقيق الأسير منيف أبو عطوان المحكوم بالسّجن خمس مؤبدات و40 عامًا.وفي نفس السياق شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات في الضّفة طالت على الأقل (16) مواطنًا، بينهم المديرة التنفيذية للجان العمل الصحيّ شذى أبو عودة، والطالبة ليان ناصر، بالإضافة إلى مجموعة من الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، أبرزهم الأسير السابق منتصر شديد.