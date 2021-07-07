دولي

شاكيد تتعهد بإعادة طرح قانون "لم شمل العائلات" على الكنيست

شاكيد تتعهد بإعادة طرح قانون "لم شمل العائلات" على الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
تعهدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، بالعمل على إعادة طرح قانون لم شمل العائلات على الكنيست خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتصويت عليه بهدف تمديد سريان مفعوله.

وانتقدت شاكيد بشدة حزب (الليكود) والكتل البرلمانية التي قالت، إنها تصف نفسها بالمعسكر الوطني، وأكدت أن تصويتها ضد القانون ما هو إلا وصمة عار على جبينها ودليلاً على انعدام المسؤولية الوطنية.

وذكرت، أن هذا القانون "في غاية من الأهمية بالنسبة لأمن إسرائيل وطبيعتها"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة.

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