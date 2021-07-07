شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 714 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت، أنه تم تسجيل 173 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 114956 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1888 حالة، وإجمالي المتعافين 111995 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1073 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، من بينها 30 حالة خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 84856 شخصا.

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