الاحتلال يشرع بهدم منشآت في خربة حمصة الفوقا بالأغوار

رام الله - دنيا الوطنشرعت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بعمليات هدم لمنشآت المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات هدم، واستيلاء على منشآت المواطنين في المنطقة، موضحًا أن الاحتلال هدم منشآت المواطنين أكثر من خمس مرات خلال عام.وكانت قوات الاحتلال قد داهمت، صباح اليوم، خربة حمصة الفوقا.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة برفقة جرافات وشاحنات تحميل، إضافة إلى تواجد جرافات على حاجز "الحمرا" جنوب شرق طوباس.