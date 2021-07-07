لجان العمل الصحي تطالب بالتحرك الفاعل والسريع للتصدي للاستهدافات المستمرة للمؤسسة وكوادرها

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المديرة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة من منزلها في حي عين مصباح بعد اقتحامه عند الساعة الثانية فجرا، وبحسب عائلتها فإن الجنود دخلوا المنزل وقاموا باعتقالها ومصادرة السيارة التي تستخدمها وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة.وطالبت مؤسسة لجان العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية المحلية والدولية بالتحرك الفاعل والسريع للتصدي للاستهدافات المستمرة للمؤسسة وكوادرها والعاملين فيها ولا سيما وأنها مؤسسة تعمل في القطاع الصحي والتنموي منذ العام 1985 وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 22 مليون خدمة صحية ووهي اليوم شريك في تقديم 12% من الخدمات الصحية في فلسطين.وذكرت المؤسسة أن المتضرر الكبير والوحيد من هذه الإجراءات هم المرضى من نساء وأطفال وشيوخ وسكان المناطق المهمشة والفقيرة وأنها ستعمل بقدر إمكاناتها على الاستمرار فيما دأبت عليه منذ انطلاقاتها تجاه هذه الشرائح والفئات.وكان الاحتلال اقتحم مؤسسة لجان العمل في حي سطح مرحبا قبل حوالي الشهر وعاث فيه خرابا قبل تعليق أمر عسكري يقضي بإغلاق مكاتب الإدارة لمدة ستة أشهر وهو ما استدعى مواقف فلسطينية ودولية رافضة في حينه حيث قامت كل من وزيرة الصحة مي كيلة ووزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ونشطاء المقاومة الشعبية وقوى ومؤسسات بإعادة فتح المقر وتلى ذلك تصدير موقفين من وزارة الداخلية ووزارة الصحة عبر تسطير كتب موجهة للمؤسسة تطالبها بالاستمرار بالعمل في مكاتبها ومواصلة تقدين خدماتها الصحية للمواطنين الفلسطينيين.