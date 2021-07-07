"المنظمات الأهلية" تستنكر اعتقال رئيس مجلس إدارتها شذى عودة وإغلاق لجان العمل الزراعي

رام الله - دنيا الوطناستنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اعتقال رئيسة مجلس ادارتها، شذى عودة من منزلها بعين مصباح برام الله الليلة الماضية بعد اقتحامه من قبل جنود الاحتلال، واقتيادها بعد تفتيش المنزل، والعبث بمحتوياته إضافة لإحضار شاحنة جرى الاستيلاء، ونقل مركبتها الشخصية فيها .وترى الشبكة في هذا الاعتقال استمرارا لذات النهج الذي يستهدف تضيق مساحة العمل الاهلي الفلسطيني والعمل على محاصرته بشتى الوسائل، وجريمة تضاف لاغلاق لجان العمل الصحي مؤخرا، والذي تتولى عودة ادارته العامة، وهو احد المراكز التي تقدم خدماتها الطبية والانسانية للجمهور الفلسطيني .كما تستنكر الشبكة مداهمة مقر لجان العمل الزراعي في رام الله، واغلاقه لمدة ستة اشهر، وهو ايضا احدى المؤسسات الأعضاء في الشبكة التي تقدم خدماتها لجمهور المزارعين في الضفة الغربية خصوصا القرى والبلدات في مناطق "ج" ويتعرض هو الاخر لحملة شرسة من قبل دولة الاحتلال والمؤسسات الداعمة له منذ فترة ليست بالقصيرة .وتقول الشبكة إن هذه الهجمة تتطلب العمل على تفعيل البعد القانوني، والرسمي والإعلامي لفضح هذه الجرائم الاحتلالية وتشكيل اطار قانوني دولي، ومؤسساتي بهدف كشف حقيقة ما يجري، ورفع دعاوى قضائية على دولة الاحتلال، كما تطالب السلطة الفلسطينية بحماية عمل المؤسسات الاهلية خصوصا العاملة في المدن التي تقع تحت سيادتها، واطلاق حملة دولية واسعة لمواجهة ما تقوم به دولة الاحتلال لتشويه المضمون المهني والأهلي لعمل المؤسسات، وخدماتها، وانشطتها في الاراضي الفلسطينية .