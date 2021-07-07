هيئة الأسرى تستنكر اعتقال المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي في رام الله شذا عودة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم للدكتورة شذا عودة، المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي، من منزلها في حي عين مصباح بمدينة رام الله.وذكرت الهيئة أنه قبل حوالي شهر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وأغلقت الباب الرئيسي بالحديد ووضعت عليه أمراً عسكريا يوضح أن مدة الإغلاق هي 6 أشهر، كما حذر الأمر العسكري الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم.ولفتت الهيئة في بيانها أن سلطات الاحتلال تستهدف هذه المؤسسة بمختلف فروعها منذ تأسيسها، حيث هناك العديد من المسؤولين والعاملين فيها اعتقلوا ومكثوا لفترات داخل أقبية الاحتلال.