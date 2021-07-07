دولي

رئيس "إسرائيل" الجديد يؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام الكنيست

رئيس "إسرائيل" الجديد يؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الرئيس الجديد والحادي عشر لـ"إسرائيل" يتسحاق هرتسوغ، سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الهيئة العامة للكنيست.

وقالت الإذاعة: إن "الهيئة العامة للكنيست تعقد اليوم جلسة احتفالية خاصة يؤدي خلالها الرئيس الحادي عشر الجديد للدولة يتسحاق هرتسوغ يمين الولاء".

وسيخلف هرتسوغ، رؤوفين ريفلين، الذي ينهي مهام منصبه بعد 7 أعوام.

يذكر أن مرشح الرئاسة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ فاز بمنصب الرئيس الـ11 لـ"إسرائيل"، وذلك من خلال حصوله على 87 صوتا، مقابل 26 صوتا لمنافسته، مريم بيرتس، فيما امتنع 7 أعضاء كنيست عن التصويت.

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