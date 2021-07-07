رئيس "إسرائيل" الجديد يؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام الكنيست
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الرئيس الجديد والحادي عشر لـ"إسرائيل" يتسحاق هرتسوغ، سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الهيئة العامة للكنيست.
وقالت الإذاعة: إن "الهيئة العامة للكنيست تعقد اليوم جلسة احتفالية خاصة يؤدي خلالها الرئيس الحادي عشر الجديد للدولة يتسحاق هرتسوغ يمين الولاء".
وسيخلف هرتسوغ، رؤوفين ريفلين، الذي ينهي مهام منصبه بعد 7 أعوام.
يذكر أن مرشح الرئاسة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ فاز بمنصب الرئيس الـ11 لـ"إسرائيل"، وذلك من خلال حصوله على 87 صوتا، مقابل 26 صوتا لمنافسته، مريم بيرتس، فيما امتنع 7 أعضاء كنيست عن التصويت.
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