القدوة: اعتقال الاحتلال للدكتورة أبو عودة محاولة لترسيخ إعادة منظومة الحكم العسكري المباشر





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يظنون أن شعبنا تم ترويضه وسيخضع لهذا الوضع دون مقاومة. هذا الشعب لا يركع ولن يتوقف حتى نيل".





واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة رام الله، بينهم سيدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة من مدينة رام الله واستولت على مركبتها الشخصية.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، د.ناصر القدوة، إن اعتقال قوات الاحتلال للدكتورة شذى أبو عودة، المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي، فجر اليوم، محاولة لترسيخ إعادة منظومة الحكم العسكري المباشر ومحاولة تأبيد الاستعمار الإحلالي.