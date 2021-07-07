شؤون فلسطينية

القدوة: اعتقال الاحتلال للدكتورة أبو عودة محاولة لترسيخ إعادة منظومة الحكم العسكري المباشر

القدوة: اعتقال الاحتلال للدكتورة أبو عودة محاولة لترسيخ إعادة منظومة الحكم العسكري المباشر
د. شذى أبو عودة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، د.ناصر القدوة، إن اعتقال قوات الاحتلال للدكتورة شذى أبو عودة، المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي، فجر اليوم، محاولة لترسيخ إعادة منظومة الحكم العسكري المباشر ومحاولة تأبيد الاستعمار الإحلالي. 

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يظنون أن شعبنا تم ترويضه وسيخضع لهذا الوضع دون مقاومة. هذا الشعب لا يركع ولن يتوقف حتى نيل".

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة رام الله، بينهم سيدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة من مدينة رام الله واستولت على مركبتها الشخصية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم سيدة وطالبة جامعية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم سيدة وطالبة جامعية

اجتماع بين رئيس بلدية غزة وأصحاب الاستراحات الكبرى

اجتماع بين رئيس بلدية غزة وأصحاب الاستراحات الكبرى

64 يومًا على إضراب الأسير الغضنفر أبو عطوان

64 يومًا على إضراب الأسير الغضنفر أبو عطوان

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من دورا في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من دورا في الخليل

الاحتلال يعتقل مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي.. وتُغلق مبنى اتحاد العمل الزراعي

الاحتلال يعتقل مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي.. وتُغلق مبنى اتحاد العمل الزراعي

الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادث سير شرق قلقيلية

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادث سير شرق قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدوة: اعتقال الاحتلال للدكتورة أبو عودة محاولة لترسيخ إعادة منظومة الحكم العسكري المباشر

القدوة: اعتقال الاحتلال للدكتورة أبو عودة محاولة لترسيخ إعادة منظومة الحكم العسكري المباشر

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من دورا في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من دورا في الخليل

الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

محافظ جنين يغلق بلدة عانين لـ4 أيام بسبب فيروس (كورونا)

محافظ جنين يغلق بلدة عانين لـ4 أيام بسبب فيروس (كورونا)

شؤون المفاوضات تطالب دول العالم بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير أبو عطوان

شؤون المفاوضات تطالب دول العالم بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير أبو عطوان

القدس: الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في الطور

القدس: الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في الطور

بيتونيا: وقـفة أمام دار البلدية تضامناً مع الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

بيتونيا: وقـفة أمام دار البلدية تضامناً مع الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

منوعات

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: لحظة &#34;ممتعة ومؤلمة&#34; لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: لحظة "ممتعة ومؤلمة" لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره &#34;مانغو للبيع&#34;

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره "مانغو للبيع"

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

عربي

مصر تستعد للإفراج عن &#34;إيفر غيفن&#34; بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

مصر تستعد للإفراج عن "إيفر غيفن" بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في &#34;قضية الفتنة&#34; الأسبوع المقبل

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في "قضية الفتنة" الأسبوع المقبل

السفينة المحتجزة في قناة السويس تستعد لمغادرة مصر

السفينة المحتجزة في قناة السويس تستعد لمغادرة مصر

وفاة أربعة أطفال أشقاء بحادث غرق بالأردن

وفاة أربعة أطفال أشقاء بحادث غرق بالأردن