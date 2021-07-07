اجتماع بين رئيس بلدية غزة وأصحاب الاستراحات الكبرى

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من أصحاب الاستراحات الكبرى على شاطئ بحر المدينة، الإشكاليات والمعيقات التي تواجههم أثناء عملهم وكيفية التعاون المشترك لإنهائها ومعالجتها، بما يضمن موسم اصطياف جيد، ضمن جهودالبلدية في تطوير وترتيب الواجهة البحرية وكجزء من خطتها السنوية لموسم الاصطياف.وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومنسق الإدارة العامة للصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو، ومدير دائرة الحدائق م. مؤنس فارس، ورئيس قسم الواجهة البحرية م. عبد الرحمن حميد، ورئيس قسم المتابعة الفنية م. عبد الرحيم الشرفا، وعدد من أصحاب الاستراحات الكبرى.وأكد السراج أن البلدية تسير بخطوات ثابتة نحو تطوير الواجهة البحرية بما يضمن حفظ حقوق الجميع، مستعينة بمقترحات وملاحظات جهات الاختصاص في البلدية ومخرجات ورش العمل التي نظمتها البلدية مع شرائح وقطاعات متنوعة ذات العلاقة.وناقش الطرفان إعادة تنظيم الاستراحات وترتيبها بما يضمن توزيعها بشكل مناسب وترك مساحات واسعة للمصطافين. وطرح أصحاب الاستراحات تساؤلاتهم واستفساراتهم وتمت الإجابة عليها.