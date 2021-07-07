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مصر تستعد للإفراج عن "إيفر غيفن" بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس

مصر تستعد للإفراج عن "إيفر غيفن" بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
تُفرج القاهرة، اليوم الأربعاء، عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" المحتجزة منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، بعدما تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي، وذلك بعد إبرام السلطات المصرية اتفاقية تعويض مع مالك السفينة الياباني، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية.

ووفق وكالة (روسيا اليوم) كانت صور هذه السفينة البالغة قدرتها التحميلية أكثر من 200 ألف طن وهي تسدّ على مدى ستّة أيام الممرّ البحري البالغ الأهمية، تصدّرت في نهاية آذار/ مارس وسائل الإعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحادثة، ستقيم هيئة قناة السويس يوم الأربعاء حفلا في مدينة الإسماعيلية حيث مقرّها الرئيسي للاحتفال بـ"توقيع اتفاقية" التعويض و"مغادرة السفينة".

وكانت السلطات المصرية أعلنت الأحد الماضي أنّها توصّلت إلى "اتفاقية تسوية" مع شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لـ"إيفر غيفن" تنصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.

وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

وقضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برفع الحجز التحفّظي عن السفينة التي ترفع علم بنما وتشغّلها شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مقابلة تلفزيونية إنّ مصر ستتلقّى من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بالإضافة إلى التعويض المالي، قاطرة بحرية بقوة شدّ تبلغ 75 طنا.

وأضاف ربيع "لقد حافظنا على حقوقنا وحافظنا على علاقات جيّدة مع عملائنا".

ولفت رئيس هيئة القناة إلى أنّه سيتّم أيضًا تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي أثناء عملية تعويم السفينة.

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