محافظ جنين يغلق بلدة عانين لـ4 أيام بسبب فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدة عانين غرب جنين، لمدة أربعة أيام بسبب فيروس (كورونا).وجاء في بيان صادر عن المحافظ، إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدة عانين مع جهات الاختصاص ونتيجة للارتفاع المفاجئ والمقلق في عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) إلى 26 إصابة، نصفها مصنفة من الفيروس المتحور الهندي (دلتا)، تقرر إغلاق جميع مرافق الحياة في البلدة لمدة 4 أيام، ابتداء من فجر يوم غد الأربعاء وحتى فجر يوم الأحد المقبل الموافق 11/7/2021، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأوضح البيان أن الإغلاق يشمل كل المرافق العامة والخاصة، ومنع التنقل من البلدة وإليها باستثناء طلبة الثانوية العامة، وطواقم التربية، والطواقم الصحية.